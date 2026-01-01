Почина актьорът Борис Кашев. Тъжната новина съобщиха негови близки в социалните мрежи.

Той е роден е на 28 януари 1992 г. в град София.

През 2014 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Маргарита Младенова.

Борис Кашев започва кариерата си в киното още като дете. През 2004 г., когато е на 12 години, дебютира в телевизионния филм „Смисълът на живота“, където влиза в ролята на Кирчо. Две години по-късно участва в българско-немския сериал „Магна Аура – изгубеният град“, в който играе Кристиан.

Сред останалите му участия в киното са филмите „Деца от восък“, „Пътят към Коста дел Маресме“ и „11А“, както и късометражните продукции „Промоция“, „Цветя“, „На червено“, „На прага“ и „Лудисея“. Работил е с режисьорите Иван Ничев, Михаела Комитова, Мартин Геновски, Тома Вашаров, Лъчезар Петров и Ивайло Спасов.

Кашев има изяви и на театралната сцена. Участва в постановката „Кралят Елен“ в Театър „Азарян“ под режисурата на Анастасия Събева.