Всеки български гражданин ще плати средно с 336 евро повече данъци през 2027 г., докато допълнителните социални придобивки ще възлизат на 46 евро на човек. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев във видео, публикувано във Facebook, в което коментира проекта за държавен бюджет за следващата година.

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Според неговите изчисления разликата между допълнителната данъчна тежест и увеличените социални придобивки е 290 евро на човек.

„Плащате 336, връщат ви 46 и 290 оставяте на гълъбарника“, заяви Василев, използвайки иронично определение за управлението.

По думите на Василев проектобюджетът за 2027 г. предвижда повече и по-разнообразни данъци, като той посочи сумата от 2,188 млрд. евро.

„Честито на пушачите, честито на шофьорите, честито на тези, които се осигуряват на максимален осигурителен доход, честито и на тези, които се осигуряват на минимален осигурителен доход“, коментира лидерът на ПП.

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Той включи сред засегнатите от предвидените промени и купувачите и продавачите на недвижими имоти, бизнеса, земеделските производители и хората, които планират покупка на нов автомобил.

„Или казано по друг начин, от бебето до пенсионера, всеки от нас ще плати 336 евро допълнителни данъци извън тези, които сме плащали през 2026 г.“, заяви Василев.

Бившият финансов министър коментира и предвиденото увеличение на средствата за социални придобивки, което според него надхвърля 300 млн. евро.

По негови изчисления това се равнява на 46 евро на човек.