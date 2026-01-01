Недостиг на персонал в сектора на транспорта се посочва от 72,6% от работещите, като липсата на кадри във въздушния транспорт представлява 92,7%, във водния – 85,5%, а в сухопътния – 72,6%. Това посочи председателят на Федерацията на транспортните синдикати (ФТС) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) инж. Александър Шопов, който представи резултатите от проучването „Преглед и анализ на условията на труд и свързаната с тях заболеваемост сред заетите в сектор „Транспорт““ в централата на КНСБ. Проучването е реализирано с подкрепата на Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика.

Проучването обхваща едновременно трите вида транспорт, като сред анкетираните общо 75,9% работят в сухопътния, 12,6% – във водния, а 11,6% – във въздушния транспорт. Извършени са 2141 анкети от януари до ноември тази година.

Високото натоварване е посочено от 86,3% от работещите във въздушния транспорт, 84,8% – във водния, и 63,6% – в сухопътния, каза Шопов.

Той посочи, че 82,5% от анкетираните са на възраст между 40 г. и 64 г., докато само 1% са под 25 години. След като по-възрастните работещи в сектора се пенсионират, ще блокираме транспорта и няма да има кой да доставя ресурси по море, ще останем без работещи в авиацията и няма да има работещи в градския транспорт, каза синдикалистът. Александър Шопов отбеляза, че е важно да бъдат запазени опитните кадри, а освен това да се създадат условия за привличане на младите. По думите му, сред анкетираните 72,2% са мъже, а 27,8% – жени.

Кадровият недостиг е основен проблем заедно с нивото на заплатите, а работниците са изложени на постоянен риск от заболявания. Над 70% от анкетираните са изложени на високи нива на шум, 64,9% съобщават за нарушения на съня, а 64,1% – за хронична умора, посочи той.

От ФТС настояват за достатъчно персонал и достойно заплащане, кадрови планове, минимална безопасна обезпеченост и резерв за заместване. Синдикатите искат още финансиране за привличане, обучение и задържане на работещите, реални почивки и предвидими графици. Федерацията настоява още за безопасна техника, средства за профилактика и здравна защита.

На световно ниво, над 840 000 души са загубили живота си за миналата година от заболявания, свързани с хроничен стрес, напрежението на работното място и бърнаут, каза вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов. По думите му, в българското законодателство няма почти нищо, свързано със защитата на работниците от стреса, докато за работодателите разходите, свързани с това, че хората се разболяват, тъй като стресът им идва в повече и не посещават работа, представляват стотици милиони евро.

Огнян Атанасов отбеляза, че Европейската комисия разработва директива по отношение на психосоциалните рискове. Тя е много важна и трябва да бъде въведена час по-скоро. Стресът води до хронични заболявания, затова мерки са необходими. Сектор „Транспорт“ е неглижиран в това отношение, каза още Атанасов. От работещите в транспорта зависи животът на много други хора, посочи вицепрезидентът на КНСБ.

Транспортът е може би един от най-големите отрасли и с най-голяма важност, каза заместник-кметът по транспорт в Столичната община Иван Николов. Той посочи, че Общината работи за подобряването на условията на труд на хората, работещи в градския транспорт. Основно това включва модернизацията, и с кмета на Столична община Васил Терзиев имаме амбициозната цел до 2030 г. почти целият градски транспорт да бъде модернизиран, като това е огромна доставка на превозни средства. Но модерният градски транспорт не означава само превозни средства, означава и модерни условия на труд за хората в него, каза Николов.