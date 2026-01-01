На прага на поредното глобално икономическо изпитание за това десетилетие Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява за незабавни и целеви мерки от страна на държавата в подкрепа на най-уязвимите български граждани, съобщиха от пресцентъра на синдикалната организация. Те настояват и за свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

От КНСБ очакват да бъдат обсъдени, както правителствените намерения, така и техни конкретни предложения. От синдиката припомнят, че съгласно българското законодателство НСТС е легитимният орган за решаване на въпросите, касаещи жизненото равнище и покупателната способност на хората.

От КНСБ се обявяват за пакет от мерки с временен характер, чийто срок обхваща второто тримесечие на 2026 г. От синдиката посочиха, че ще изпратят своите предложения на служебния премиер Андрей Гюров, председателя на Народното събрание Рая Назарян и председателите на парламентарните партии.

С цел широка обществена подкрепа КНСБ счита, че Народното събрание трябва да даде санкция на служебното правителство да използва временно паричен ресурс от фискалния резерв на страната за обезпечаване на пакета от различните мерки срещу поскъпването на горивата и повишението на ценовите равнища на основните стоки и услуги.

От синдикалната организация предлагат: предоставяне на целева субсидия за държавните и общински транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива; въвеждане на напълно безплатен транспорт за преференциалните категории граждани (пенсионери, ученици, хора с увреждания), като механизъм за социална защита срещу инфлацията.

КНСБ настоява за въвеждане на механизъм за енергийна мобилност в райони без организиран обществен транспорт; предоставяне на целева компенсация в размер на 0,20 евро (0,40 лв.) за литър гориво (до лимит от 70 литра месечно) за домакинствата в населени места без достъп до транспортна мрежа; въвеждане на механизъм за директни компенсации за юридически лица, извършващи стопанска дейност, в размер на 0,40 лв. (0,20 евро) на литър гориво; диференциране на месечните лимити според капацитета на превозните средства: до 500 литра месечно за лекотоварен автомобил (до 3,5 т.) и до 1000 литра месечно за тежкотоварен МПС (над 3,5 т.); въвеждане на таван на надценките при търговия с горива, като по отношение на търговците на едро той да е до 10%, докато при търговците на дребно да е до 20%; временно намаление на изискванията на българското законодателство по отношение на включването на биогориво (биодобавки) към конвенционалните дизелови горива, като инструмент за бързо намаление на цената на крайния продукт.

Според КНСБ трябва да се въведе таван на надценките, например от 20%, на хранителните стоки, които са част от малката потребителска кошница; за домакинствата с ниски доходи да се изплаща субсидия за хранителни продукти в размер, равняващ се на двукратната стойност на малката потребителска кошница, като помощта да се отпуска на лица, имащи месечен доход в размер до два пъти линията на бедност. Трябва да се въведе също временна забрана за прекъсване на електрозахранването и топлоснабдяването на уязвими домакинства през периода на действие на кризисните мерки, както и да се даде възможност за безлихвено разсрочване на сметки за електроенергия и отопление за домакинства, които изпитват временни затруднения и имат доход до два пъти линията на бедност.

Синдикатът се обявява също за гарантиране запазването след юли 2026 г. на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране, в размер на 71,6 евро/MWh. Искат и да бъдат компенсирани земеделските производители при закупуването на торове, а именно с ежемесечно покриване на 20% от стойността на продукта срещу предоставени документи пред Националната агенция по приходите.

Мярка, предлагана от КНСБ, е също повишаването на настоящата квота на ваучерите за храна – от 818 млн. евро на 1 млрд. евро.

По-рано днес социалният министър Хасан Адемов обяви, че около 60 000 заявления ще бъдат подадени за компенсацията от 20 евро за поскъпването на горивата.