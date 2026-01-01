Служебното правителство ще приеме на днешното си заседание искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март. С този акт парламентът задължи кабинета "Гюров" да предприеме спешни действия за справяне с ценовия натиск, породен от поскъпването на суровия петрол и природния газ, включително чрез изготвяне на програма за подкрепа.

Малко преди да прекрати работа заради предизборната кампания, парламентът възложи на изпълнителната власт да въведе мерки в помощ на най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност, като част от тях е разширяване на схемите за енергийно подпомагане.

Освен това правителството следва да компенсира нарасналите разходи за енергия на земеделски производители, болници, училища, детски градини и ясли. Предвижда се и финансова подкрепа за градския транспорт и транспортния сектор, изчислена на база използваните горива през същия период на предходната година.

В решението си парламентът е записал и създаването на специален фонд „Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата“ към Министерството на финансите. Средствата в него трябва да се формират от допълнителните бюджетни приходи от ДДС вследствие на по-високите цени на суровия петрол сорт „Брент“ и втечнения природен газ, както и при необходимост – от ресурси на Българската банка за развитие.

Въпреки това кабинетът настоява Конституционният съд да се произнесе, че въпросното решение противоречи на основния закон.

Паралелно с вече обявените мерки – като директна помощ от 20 евро, обвързана с доходите, и отлагане на по-високите ТОЛ такси – правителството подготвя и собствен пакет от политики. Според служебния премиер Андрей Гюров той ще включва секторни действия, насочени към ограничаване на поскъпването по веригата още преди то да достигне крайните потребители.

„Целта ни е ясна – подкрепата да бъде прецизно насочена към хората и секторите, които действително имат нужда. Не става дума за разпиляване на средства, а за тяхното разумно и справедливо използване. Трябва да отчетем и факта, че държавата функционира с удължен бюджет, което ограничава ресурсите ни. В момента министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика разработват конкретни решения“, заяви в понеделник във „Фейсбук“ служебният премиер Андрей Гюров.

На днешното си заседание кабинетът ще одобри и допълнително финансиране за Държавната агенция „Технически операции“, както и за министерствата на правосъдието и вътрешните работи.

Предвижда се също предоставяне на дерогация във връзка с въведените ограничителни мерки заради действията на Русия, които дестабилизират ситуацията в Украйна. Предложението е внесено от министъра на енергетиката.