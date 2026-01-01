До две-три години Епископската базилика на Пловдив може да влезе в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Това каза пред журналисти Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО (2009–2017 г.). Тя беше модератор на дискусията „ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив“, която беше основен акцент в програмата на „Деня на музеите“.

Според Бокова е важно, че базиликата вече е приета в индикативния списък на ЮНЕСКО и по нейни думи се вижда общо желание от страна на институции и партньори кандидатурата на серийния обект „Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“ да бъде успешна.

Министърът на културата Евтим Милошев беше сред официалните гости на събитието. Той заяви, че държавата чрез своите институции седи зад обекта, който включва Епископската базилика на Филипопол, Малка базилика от Филипопол и Късноантична сграда „Ирини“.

„Към момента Епископската базилика на Филипопол е в индикативния списък на ЮНЕСКО и това безспорно е една голяма крачка. Усилията ни оттук насетне са това да се превърне в реалност, но като цяло бих отличил модела на сътрудничество, за да се стигне до създаването и отварянето на този изключителен експонат. Това е модел за сътрудничество между институциите, експертите, дарителите и обществото като цяло. Това е не просто изключителен исторически и културно-исторически обект, това е символ на стойността на България в културната история на Европа“, посочи Милошев, като поясни, че няма как държавата да се ангажира със срокове за приемане на обекта в официалния списък на ЮНЕСКО.

„Политическа воля има и няма как да няма за такъв национален обект - за нещо, което е от изключително значение, и символ за мястото на България в цялостното културно-историческо наследство на цивилизацията“, каза още министърът на културата.