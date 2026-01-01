Италианският премиер Джорджа Мелони ще посети Кипър днес, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос". На острова италианският премиер ще обсъди развитието на двустранните отношения, заяви във връзка с предстоящата визита говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис.

В Никозия Мелони ще се срещне с президента на Република Кипър Никос Христодулидис. Двамата ще обсъдят въпроси от двустранен интерес, сътрудничеството между Кипър, Италия, Гърция и Франция, енергийни въпроси, сътрудничеството в сферата на търговията, туризма, образованието.

Ще бъде разгледана и политиката, водена от Република Кипър в рамките на председателството ѝ на Европейския съюз с акцент върху външните ѝ измерения. По отношение на европейската отбрана и сигурност ще бъде обсъдена необходимостта за прилагане на дневния ред на ЕС, както и придвижване на дискусията за прилагане на член 42, параграф 7 от Договора на ЕС за взаимопомощ в случай на нападение срещу страна членка.

Мелони и Христодулидис ще обменят виждания по основни въпроси от европейския дневен ред като Украйна, миграцията, конкурентоспособността, развитието на събитията в Близкия изток и региона.