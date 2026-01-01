Разходките сред разлистващата се природа този сезон са любимо занимание за много българи. Планините и поляните обаче крият много опасности. На нашите ширини се срещат редица отровни билки и гъби, които могат сериозно да застрашат здравето ни. Набере си горски букет, но внимавайте какво откъсвате.

Беладона (Atropa belladonna)

Известна още като лудо биле, беладоната има черно-виолетови плодове, които лесно могат да бъдат сбъркани с череши. Всички части на растението са отровни поради съдържанието на алкалоиди като атропин и скополамин. Консумацията им може да доведе до сериозни отравяния.

Татул (Datura stramonium)

Татулът е растение с неприятна миризма и съдържа алкалоиди, подобни на тези в беладоната. Отравяния могат да настъпят при консумация на семената или вдишване на аромата на цветовете.

Бучиниш (Conium maculatum)

Познат още като дива мерудия, бучинишът съдържа алкалоида кониин, който е силно токсичен. Консумацията на части от растението или мляко от животно, което е яло бучиниш, може да бъде фатална, ако не се предприемат навременни мерки.

Самакитка (Aconitum spp.)

В България се срещат три вида самакитка: синя, жълта и бурнатова. Всички те са силно отровни и съдържат алкалоиди, които могат да предизвикат парализа на нервната система.

И понеже в гората освен треви и билки, попадаме и на гъби е важно да знаем какви опасности крият и те:

Зелена мухоморка (Amanita phalloides)

Тази гъба е сред най-отровните в света. Консумацията ѝ може да доведе до тежки отравяния и дори смърт.

Червена мухоморка (Amanita muscaria)

С яркочервената си шапка с бели точки, червената мухоморка е лесно разпознаваема, но също толкова опасна. Тя съдържа токсини, които могат да предизвикат халюцинации и други сериозни симптоми.

Пантерка (Amanita pantherina)

Пантерката е силно отровна гъба, която може да бъде объркана с ядливи видове. Консумацията ѝ води до тежки отравяния.

Отровна галерина (Galerina marginata)

Тази гъба расте по дънерите на дърветата и е силно отровна. Консумацията ѝ може да бъде фатална.

Ако не сте сигурни в идентификацията на дадено растение или гъба, най-добре е да не ги докосвате или консумирате. Използвайте надеждни мобилни приложения за сравнение между това, което виждате и ви се иска да откъснете и реалната опасност, която може да ви донесе.