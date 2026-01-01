Отборът на световните звезди се наложи с 4:3 над звездния отбор на България в „Мача на надеждата“, организиран от Фондация „Стилиян Петров“, посочва gong.bg

Това бе второто подобно събитие, организирано от бившия български национал, като първото се проведе в София преди три години. Основната цел на шоуто бе събиране на средства и оказване на морална подкрепа за хората, борещи се с онкологични заболявания.

Специфичното за това издание е, че част от събраните средства ще отидат директно за подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас, както и за лечението на две големи български футболни легенди – Петър Хубчев и Любослав Пенев, които също водят тази тежка битка.

Участие в срещата взеха куп известни футболисти от близкото минало като Неманя Видич, Уес Браун, Ричард Дън, Джо Харт, Стюърт Даунинг, Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли, Якубу Айегбени и други.

В състава на България личаха имената на Стилиян Петров, който игра и за световните звезди, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Иванков, Илиан Илиев, Александър Тунчев, Радостин Кишишев, Емил Кременлиев, Здравко Здравков, Милен Петков, Георги Пеев, Стойко Сакалиев и други.

На трибуните на стадион „Лазур“ бе президентът на България Илияна Йотова, спортният министър Енчо Керязов, кметът на Бургас Димитър Николов, лекоатлетката Ивет Лалова и много други.

В знак на признателност за значимия обществен принос и усилията му в подкрепа на хората с онкологични заболявания министър Керязов връчи почетен плакет на Стилиян Петров. "Вашата инициатива се превърна в символ на човечност, съпричастност и вяра в доброто. Тази благородна кауза показва, че спортът има силата не само да обединява хората, но и да променя съдби", каза министър Керязов.

"Мач на надеждата" за пореден път доказва, че спортът може да бъде мощен инструмент за обединение, съпричастност и подкрепа на значими обществени каузи, като дава надежда на хората, които най-силно се нуждаят от нея", каза още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Можем да се обединим около кауза и да бъдем солидарни, каза президентът Илияна Йотова преди откриването на благотворителния „Мач на надеждата" на стадион „Лазур“ в Бургас.

„Идвам да подкрепя лично тази кауза. Виждам Стилян Петров за първи път на живо. Досега съм го гледала само във футболни мачове и съм следила кариерата му през цялото време. Тази инициатива е не само благотворителна, тя показва, че можем да се обединим около кауза и да бъдем солидарни - не само с хората, които имат нужда, но и помежду си. Има нещо много символно в това, че мачът е точно сега, няколко дни преди Световното. За мен това е голям спектакъл на голямата игра, която обожавам. Разбира се, имам си и фаворит - Франция“, каза президентът Илияна Йотова.

Преди първия съдийски сигнал химнът на България беше изпълнен от дъщерята на техническия директор на ЦСКА Михаил Александров, а популярният певец Папи Ханс зарадва публиката с няколко свои парчета. На терена пък се разрази истинско голово шоу с много интрига до последните минути.

Отборът на Световните звезди поведе с 2:0 до 19-та минута след попаденията на Якубу Айегбени и Дейвид Бентли. Българският тим намали чрез Мариян Христов, преди шампионът с Лестър Марк Олбрайтън да покачи на 3:1 в 37-та минута. След почивката Димитър Бербатов намали, а Стойко Сакалиев от дузпа възстанови равенството. Малко след това обаче Били Уингроув донесе победата за чуждестранния отбор с удар от центъра.