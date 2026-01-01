Запалване на мазнина в електрическа скара доведе до пожар в заведение в Русе, съобщиха от ОДМВР.

В 12:37 часа на 16 юли два екипа на пожарната в Русе са реагирали на пожар в заведение за бързо хранене, намиращо се на ул. „Николаевска“ в града.

При пристигането е установено, че вследствие на запалване на мазнина в електрическа скара огънят се е разпространил към аспирационната система.

Посетители в обекта са предприели своевременни действия и са ограничили пожара с пожарогасител още преди пристигането на екипите.

Причината за възникването му е определена като самозапалване. При този инцидент също няма пострадали хора.