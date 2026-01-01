Кметът на София Васил Терзиев откри обновената ДГ №141 „Славейкова поляна“ в район „Лозенец“. Инвестицията в обновяването и разширяването на детската градина е 2,9 милиона евро, като 1 милион евро са безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост, а 1,9 евро са собствен принос на Столична община.

Откриват нова детска градина в „Обеля“

Фейсбук/Васил Терзиев

С проекта основната сграда на детската градина, която е на 63 години, е изцяло обновена, а към нея е изграден нов корпус с топла връзка. Разкрити са две нови групи за 54 деца, а след завършването детската градина ще разполага с общо шест групи за 162 деца.

Фейсбук/Васил Терзиев

Децата вече разполагат с обновен двор, физкултурен салон, музикална зала и нови пространства за занимания, проектирани така, че детската градина да бъде по-добро място за учене, игра и развитие.

Откриха нова детска градина за близо 100 деца в столичен квартал

Фейсбук/Васил Терзиев

Наред с обновяването на средата са извършени и необходимите дейности за укрепване и модернизиране на сградата, включително мерки за енергийна ефективност и достъпна среда.

„Тази детска градина е пример как трябва да се работи. Когато един проект е направен със сърце и много любов, а не просто като поредния строителен проект, това се вижда. Това са местата, където нашите деца ще прекарват голяма част от деня си, ще създават приятелства и ще се учат да мечтаят“, каза Васил Терзиев.

Васил Терзиев подчерта, че за него всеки новооткрит или обновен обект за децата е специален момент и че образованието е основен приоритет на Столична община. Той отбеляза, че грижата за децата започва с осигуряването на добра, здравословна и красива среда, в която те да растат, да мечтаят и да развиват потенциала си.

Район „Лозенец“ е сред районите на София, в които недостигът на места в детските градини остава сериозен. Затова Столична община насочва приоритетно инвестициите си там, където нуждата е най-голяма.

Резултатите от тази работа вече са видими и в мащаба на целия град. Недостигът при първа градинска група е сведен до 372 места. В момента Столична община строи и разширява 23 детски градини и ясли, с които се очаква да бъдат разкрити повече от 1500 нови места в 69 групи.

Увеличаването на капацитета е част от дългосрочната стратегия „София – град на децата: Първите 7“, която обединява инвестициите в нови и съществуващи сгради с мерки за по-добра грижа и поставя като хоризонт място и подходяща грижа за всяко дете според избора на семейството.