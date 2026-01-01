Задържаха 56-годишен мъж за пожар в пазарджишкото село Дебръщица, съобщиха от полицията.

Огънят е пламнал на 11 август и е бил изгасен, нно стихията унищожила камион ЗИЛ, собственост на 44-годишен жител на селото, както и стопански навес с около 100 бали сено и 5 кубика дървен материал, собственост на 62-годишен мъж.

Локализиран е пожарът край села в община Септември

Установено е, че пожарът е тръгнал от частен имот, чиито 56-годишен стопанин, е решил да почисти след дълго отсъствие.

В разрез с всякакви противопожарни изисквания, мъжът запалил отпадъците и така огънят навлязъл в съседните имоти. Само бързата и адекватна намеса на огнеборци и местно население е предотвратило разрастването на пожара в близката гора.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.