Девет сигнала за бомби са получени днес преди обед за различни институции и една детска градина в София. Става въпрос за изпратени имейли, съобщава БНР.

В сигналите има заплахи за взривяване. По рано стана ясно, че един от получените сигнали касае Сметната палата.

На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства

Сигнал за поставена бомба в Сметната палата в София

Тази сутрин е получен сигнал за бомба и в сградата на Нова Броудкастинг Груп, съобщиха от медийната група.

В компанията веднага е задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионното и радио излъчване на програмите на Нова Броудкастинг Груп.

В момента работата на всички служители е възстановена след извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи.