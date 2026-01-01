Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясиха какви са новите правила за определяне на размера на минималната работна заплата в страната, приети от Междуведомствената работна група. Тя бе създадена със заповед на Донев с основна задача да разработи ясен и устойчив механизъм за определяне на минималното трудово възнаграждение.

На първото си заседание групата единодушно е приела предложенията за промени в Кодекса на труда, включително в чл. 244. Запазва се принципът минималната работна заплата за страната да бъде установена със закон.

Правителството и социалните партньори се договориха за нов модел на минималната заплата от 2027 г.

„Имаме приети единодушно и критериите, въз основа на които ще се определя минималната работна заплата за страната“, обясни Донев.

Сред договорените промени е и въвеждането на периодична оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Тя ще се извършва веднъж на четири години, като за референтна стойност е определено съотношение от 50% спрямо средния размер на основната работна заплата.

Според вицепремиера следващият етап от работата на групата е свързан с промените в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. „Целта ни е да финализираме работата така, че до края на август да имаме приет и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата“, заяви Донев.

По думите му до края на септември трябва да бъде определен и размерът на минималната работна заплата за 2027 г.

Новият механизъм има за цел да въведе по-ясни и предвидими правила при определянето на минималното възнаграждение, както и периодична оценка дали размерът му отговаря на икономическите и социалните условия в страната.

БТА

От своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че темата за минималната работна заплата е пряко свързана с доходите на българските граждани и затова е важно новият механизъм да бъде изработен с участието на синдикатите и работодателите.

„Темата за минималната работна заплата е тема изобщо за доходите на българските граждани, поради което е изключително важна и във фокуса на нашето внимание“, заяви Ефремова.

След постигнатото съгласие по основните критерии предстои социалните партньори и правителството да уточнят конкретната формула, по която ще се определя минималното възнаграждение. Разговорите ще продължат още в края на тази седмица, като трябва да бъдат определени както процедурата, така и официалните данни, които ще се използват при изчисленията.

„Ние се договорихме само към момента за критериите, върху които ще стъпим, но точно как ще бъде изградена формулата, предстои заедно със синдикатите и с работодателите да го уточним и да го разпишем в съответната наредба“, обясни социалният министър.

Ефремова посочи, че договорените критерии следват заложеното в европейската директива за адекватните минимални работни заплати. Сред тях са покупателната способност на минималната заплата, като се отчита издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на възнагражденията, както и дългосрочните равнища и развитието на националната производителност. „Това са критериите, около които се обединихме, че ще работим с конкретни измерители“, каза Ефремова.

Следващата задача е да бъде установено как всеки от тези критерии може да бъде измерен чрез официалната национална статистика и каква тежест да получи в бъдещата формула.

„Оттук насетне разговорите предстоят, за да видим как тези определени критерии имат измерение в националната ни статистика, за да можем да развием формула, която да адресира по най-правилния начин производителността и социалното измерение на минималната работна заплата, така че в крайна сметка да имаме адекватна такава“, заяви министърът.

Ефремова уточни, че на този етап не са обсъждани конкретни размери на минималната работна заплата, нито е решено каква ще бъде тежестта на отделните показатели във формулата.

По думите ѝ предстои да бъдат обсъдени различните тежести на показателите, като конкретното им договаряне ще бъде част от работата със социалните партньори.

Социалният министър обвърза новия механизъм за минималната заплата и с по-широката задача за повишаване на доходите чрез по-висока квалификация и производителност. „Трябва да работим съвместно за повишаване на квалификацията на българските граждани, оттам на производителността и оттам на добавената стойност, която всеки от нас, когато работи, може да даде, за да имаме една просперираща икономика“, заяви Ефремова.