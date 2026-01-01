Проверяват се всички възможни версии за възникването на пожара в Сакар, край тополовградското село Българска поляна, включително и версията за ново разпалване на старо огнище от пожара в района от миналата седмица. Това каза областният управител на Хасково Тодор Иванов.

Пожарът тръгна в късния следобед във вторник от място край селото, на което горя и миналата седмица, след подпалване, причинено от работа на селскостопанска машина.

Иванов е бил на място още снощи, а тази сутрин отново е направил обход на терена. По думите му и днес в района остават шест противопожарни екипа, които ще следят за евентуално възникване на нови огнища.

По последни данни пожарът е засегнал около 1500 декара площ със сухи треви и смесена гора. Към момента остава едно активно огнище, по което противопожарните екипи продължават работа.

Около 1300 декара е засегнал пожарът край тополовградското село Българска поляна

По повод възможността да бъде задействана системата BG-ALERT за предупреждение на населението заради разрастването на огнения фронт към околните села областният управител каза, че такава възможност е била обсъдена. „Системата беше в готовност, проверихме я, обсъдихме ситуацията с кмета и заместник-кмета на Тополовград, но в крайна сметка не се наложи задействане“, каза Иванов.

Той посочи, че към момента населените места в близост до пожара в общините Тополовград и Харманли не са застрашени.

Заради екстремния риск от бързоразвиващи се пожари в област Хасково, свързан с очакваните високи температури и силен вятър, вчера беше обявен червен код за пожароопасност. Към момента предупреждението е в сила до 14 август. От областната администрация съобщиха, че общините са информирали населението чрез различни комуникационни канали за мерките, които се предприемат при подобна ситуация.

Кметът на община Тополовград Божин Божинов също коментира ситуацията чрез официалната фейсбук страница на общината. Той благодари на пожарникарите, горските служители, доброволците и всички, които са се включили в гасенето на пожара.

„Благодаря на всички, които помогнаха в този тежък момент!“, посочва Божинов, като определя всеотдайността и смелостта на участниците в гасенето като пример за отговорност и човечност.