В дните от петък до неделя ще има завишен контрол на движението по автомагистрала „Тракия”, главни и второстепенни пътища на територията на ОДМВР-Сливен.

Екипи на сектор „Пътна полиция” ще осъществяват линеен контрол по автомагистрала „Тракия”. Ще се следи за неправилно изпреварване, агресивно поведение и движение в аварийната лента.

Ще се контролира спазването на ограниченията за движение на тежкотоверни камиони над 12 тона, въведени от Агенция „Пътна инфраструктура”: петък /17 юли/, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч. и неделя /19 юли/, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч.

Екипи на районните управления ще подпомага контрола в най-натоварените часови диапазони със възможност за регулиране и пренасочване при необходимост.

Остава завишен контролът по отношение на употребата на алкохол и/или наркотични вещества и правоспособност.