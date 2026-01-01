Трима мъже са задържани за хулигански действия след скандал и сбиване пред заведение в Кърджали, съобщиха от ОДМВР – Кърджали.

Инцидентът е станал около 23:00 часа, когато между 37-годишен мъж и двама братя на 18 и 24 години възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

След подаден сигнал в полицията служители на Районното управление в Кърджали установили двамата братя в района на пазара и ги задържали. За срок до 24 часа по Закона за МВР е задържан и третият участник в конфликта.

По случая е образувана проверка за престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, която се извършва от сектор „Охранителна полиция“ към РУ – Кърджали.