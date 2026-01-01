Върховният административен съд (ВАС) отхвърли като неоснователна жалбата на Бойко Атанасов против решение на Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 18 февруари 2026 г., с което Емилия Русинова е назначена за „административен ръководител – градски прокурор“ на Софийската градска прокуратура. Това съобщиха от съда.

Съдебният състав приема, че в конкретния случай, към момента на проведения избор от ПК на ВСС – 18 февруари 2026 г., на прокурор Русинова няма наложени дисциплинарни наказания с влязло в сила решение.

Съгласно принципите, заложени в Административнопроцесуалния кодекс, преценката за законосъобразност на оспорения акт съдът следва да направи към момента на издаването му (18 февруари 2026 г.). Според разпоредбите на Закона за съдебната власт нравствените качества на кандидатите се преценяват от Комисията по професионална етика към ПК на ВСС.

Емилия Русинова застава начело на Софийската градска прокуратура

Съмнения относно нравствените качества на Русинова са изразени в приетите като доказателства по делото медийни статии, станали публично известни след нейния избор. Повдигнатите с посочените статии въпроси относно евентуални извършени дисциплинарни нарушения са дали повод на ПК на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу прокурор Русинова. Именно в това производство ще стане ясно дали посочените деяния са извършени от проверявания магистрат, дали те представляват дисциплинарни нарушения и каква ще е евентуално санкцията за това поведение. Образуваното дисциплинарно производство срещу Русинова не засяга законосъобразността на проведения избор за административен ръководител, отбелязват от ВАС.

Предвид изложеното, презумпцията за невиновност на магистрата до приключване на дисциплинарното производство с окончателен акт и за да не повлияе на изхода му, съдът, по настоящия спор с различен предмет, не следва да обсъжда факти и обстоятелства, във връзка с които дисциплинарното производство е образувано.

По административно дело № 2311 от 2026 г. има особено мнение на съдия-докладчика, с което се приема, че актът е материално незаконосъобразен и следва да се отмени като противоречащ на разпоредби от Договора за ЕС. Според особеното мнение с проведения избор от орган с изтекъл мандат се нарушава изискването за независимост на магистратите.

По-рано тази седмица министърът на правосъдието Николай Найденов определи като мълчалив отказ липсата на произнасяне на ПК на ВСС за отстраняването на Русинова и заяви, че ще обжалва пред ВАС.