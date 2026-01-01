Прокурорската колегия на ВСС избра за ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Досега тя девет месеца заемаше поста временно като изпълняващ функциите. Русинова беше избрана с осем гласа "за" и нула против.

За позицията имаше двама кандидати, като вторият бе следовател Бойко Атанасов. Той не получи подкрепа от нито един от членовете на колегията.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

Ръководителят на СГП трябва да поема отговорност, да взима бързи решения, да има опит, умения за работа в екип, да бъде ръководител, който да обединява и да вдъхва увереност, смятам, че притежавам тези качества и съм ги показала, каза прокурор Емилия Русинова при представянето си.

Тя отбеляза, че в работата си до момента като ръководител винаги е успявала да създаде много добри колективи.

Емилия Русинова временно оглавява СГП

За основните си приоритети Русинова отбеляза осигуряването на благоприятна работна среда, контрол върху разследванията продължаващи необосновано дълго, недопускане на произнасяне извън сроковете по НПК, подобряване качеството на прокурорските актове, равномерна натовареност между магистратите. Като друг основен приоритет тя посочи осигуряването на благоприятна работа среда – основана на професионализъм, уважение, диалог и толерантност.

Във връзка с промяната на структурата на СГП, създаването на отдели и местенето на магистрати тя обясни, че броят на магистратите е бил съобразен с броя на делата и натовареността.

Русинова посочи, че откогато е и.ф. ръководител на СГП броят на нерешените преписки и досъдебни производства, при които е имало забавяне с месеци, сега това забавяне е стигнало до няколко дена.

Според нея чрез повишаване на квалификацията на магистратите ще се подобри работата по основните показатели като брой внесени обвинителни катове, брой върнати дела и оправдателни присъди. Важно е в СГП да има специализация по съответните категории дела, каза още Русинова и посочи, че от началото на 2026 г. в градска прокуратура са заведени 1367 преписки.

Явявам се за пореден път за избор за ръководна длъжност. Концепцията ми сега е в рамките на две страници. Познавам работата на СГП и мисля, че мога да се справя с предизвикателствата за повишаване на качеството на работата, посочи при представянето си Бойко Атанасов.

Според него конкретните данни за работата на СГП могат да се подобрят значително. Той отбеляза, че има голяма разлика в данните на СГП за сключените споразумения с тези предоставени от Софийски градски съд за 2024 г. и 2025 г. Според Атанасов е смущаващ начинът, по който се избират магистрати за съответните отдели в градска прокуратура, като акцентира върху отдел „Антикорупция“. Една част от магистратите работят в тези отдели още от времето на Пепи Еврото, каза Бойко Атанасов. По думите му, ако се изиска цялата информация за съответните прокурори и се подберат най-добрите, това неминуемо ще доведе до повишаване на резултатите.

Атанасов посочи, че в СГП е създаден добър административен хаос и каза, че преди месеци бяха разместени, без обяснения, прокурори в отдели като със заповед на настоящия изпълняващ функциите градски прокурор бяха определени нови прокурори по сложни икономически данъчни дела, както и по наказателни дела.