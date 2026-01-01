Испания заплаши да предприеме „пропорционални мерки“ срещу Италия, ако Рим не отмени временния граничен контрол, въведен след масовото пристигане на мигранти в испанския анклав Сеута миналата седмица. Италия отхвърли заплахите на Мадрид и заяви, че няма намерение да прекратява проверките за пътници, пристигащи от Испания, която определи като „приятелска държава“, съобщи „Политико“.

Мадрид определи решението на Рим да възстанови проверките като „несправедливо“ и „без прецедент в най-новата история“, като подчерта, че мярката е въведена едностранно и без предварително уведомление. Испания даде срок до 9 август за отмяната на ограниченията.

„Ако това не бъде направено до края на неделя, 9 август, Испания ще бъде принудена да приеме пропорционални мерки, за да защити интересите и достойнството на своите граждани“, посочи правителството в Мадрид.

Според испанските власти граничният контрол е засегнал хиляди пътуващи по време на летния туристически сезон и е създал правна несигурност. Мадрид отхвърли аргумента на Италия, че мерките са свързани с миграционната ситуация в Сеута, като посочи, че анклавът има специален статут в Шенгенското пространство.

Испания съобщи, че повечето от около 72 000 мигранти, преминали в Сеута на 30 юли, вече са се върнали в Мароко. При инцидента са загинали най-малко 80 души, а 1342 непридружени непълнолетни мигранти са регистрирани в системата за прием на анклава.

Мадрид разкритикува и миграционната политика на Италия, като се позова на данни на Frontex, според които Италия е регистрирала два пъти повече незаконни преминавания на границата от Испания през последните години.

Рим от своя страна каза, че не приема „ултиматуми или искания от чужбина“ по въпроси, свързани с националната сигурност и граничния контрол. Италианските власти посочиха, че проверките ще останат в сила най-малко до 15 август, докато не бъдат изключени рисковете за сигурността и опасността от терористични заплахи за страната. Според Рим около тази дата се очаква нова мигрантска вълна към Сеута.

„Едва когато стане ясно, че няма риск за сигурността или терористична заплаха за Италия, че няма да има нова мигрантска вълна и че няма незаконни мигранти, насочващи се към европейска територия, ще бъде възможно да се преразгледат вече взетите решения“, заяви италианското правителство.