Планираме инвестиция от 367 милиона евро, осигурена чрез нов дългосрочен дълг на Столична община, с която ще осигурим 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Ще бъдат обновени и 20 булеварда и главни улици, 400 000 кв. м тротоари и ще бъде модернизиран 10-километров релсов път. Това каза заместник-кметът по финанси на Столичната община Георги Клисурски на брифинг пред журналисти преди в общината да се проведе обществено обсъждане на намерението за поемане на дълга.



Реализацията на проектите може да започне веднага и резултатите ще могат да бъдат видени от софиянци още през следващите една или две години, заяви Клисурски.

Искаме да изградим модерна система на обществения транспорт в София, посочи Клисурски и допълни, че целта е не само да бъдат осигурени нови превозни средства, но и да се изгради необходимата инфраструктура, за да могат те да имат по-дълъг експлоатационен живот.

Начинът за финансиране на инвестициите ще бъде или чрез общинска облигация, или чрез банков заем, каза Клисурски. След общественото обсъждане предстои проектът да бъде официално одобрен с решение на Столичния общински съвет, след което ще бъде проведена процедура за избор на финансова институция, допълни той.

Вярвам, че по този начин ще осигурим финансиране за следващите няколко години за най-важните транспортни и инфраструктурни проекти в София, заяви зам.-кметът. От една страна, няма всяка година да се чудим откъде да намираме средства и как да разчитаме на държавата за финансирането на градския транспорт, а от друга – ще оставим на следващия управленски екип финансиране за тези проекти, каза още Клисурски.