Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за временно изпълняващ длъжността директор на ОД на МВР-Бургас е назначен старши комисар Христо Ичев.

Той беше представен пред ръководния състав на Областната дирекция от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, предава NOVA .

Рокади в полицията във Велико Търново (СНИМКИ)

Христо Ичев е роден на 1 юни 1972 г. в Тополовград. Завършил е специалност „Публична администрация“ в Бургаския свободен университет. Постъпва на държавна служба в МВР през януари 2000 г. в Районното управление в Тополовград.

През 2008 г. е назначен в Първо районно управление-Бургас, а през май 2011 г. преминава в отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР, където работи до октомври 2024 г. Тогава е преназначен в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. От 13 юли 2026 г. заема длъжността заместник-директор на ОД на МВР.

През годините старши комисар Ичев многократно е отличаван за високи професионални постижения. Носител е на Почетния знак на МВР - III степен, присъден му през 2017 г., както и на отличието „Полицай на годината“ за 2019 г.