Директорът на ОД на МВР-Велико Търново старши комисар Марин Маринов представи на 5 август пред ръководния състав на Областната дирекция новият заместник директор - комисар Мирослав Йорданов.

Той е роден на 11 февруари 1985 г. в Горна Оряховица. През 2008 г. е завършил Академията на МВР и е назначен за разузнавач в полицейското управление в Горна Оряховица. През 2013 г. завършва магистратура, специалност „Право“ във ВТУ. През 2016 г. става разузнавач в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОД на МВР.

ОД на МВР-Велико Търново

От 2017 до 2023 г. е ръководител на група „Противодействие на телефонните измами“ в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОД на МВР.

През 2023 г. става разузнавач в сектор 01 към Отдел 14 в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при МВР. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати от ръководството на МВР. Семеен, с едно дете.

Със заповед на министъра на вътрешните работи временно е преназначен за заместник-директор на Областната дирекция. Комисар Трифон Трифонов е роден на 30 април 1993 г. в Габрово.

ОД на МВР-Велико Търново

Завършва Академията на МВР през 2016 г. и същата година постъпва на работа в системата на МВР, като разузнавач в група „Криминална полиция“ при Районно управление-Трявна. През 2021 г. завършва специалност „Право“ в ВСУ „Черноризец Храбър“.

През 2024 г. е преназначен на длъжност разследващ полицай в отдел „Разследване“ при ОД на МВР-Габрово. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати. Семеен с две деца.

Със заповед на министъра на вътрешните работи е преназначен на длъжност началник Отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР.