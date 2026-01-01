Румъния преминава към нов модел за таксуване на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават местните медии. Промените засягат както транзитния трафик на тежкотоварни камиони, така и пътуванията с леки автомобили.

От 31 август за превозните средства с обща маса над 3,5 тона стартира новата система TollRO, при която таксата ще се изчислява въз основа на реално изминатото разстояние, докато шофьорите на коли вече ще се съобразяват с екологичния клас на возилата си.

Промените трябваше да влязат в сила от 1 октомври, но в края на юли депутатите преразгледаха решението си. Те гласуваха за изтегляне на датата напред, за да не се застраши получаването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (PNRR) на Румъния.

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август

За тежкотоварните автомобили и всички ТИР-ове цената за преминаване през Румъния ще зависи от няколко ключови фактора – вида на пътя, общото тегло на превозното средство и екологичния му стандарт.

Таксите за този тип превозни средства ще варират между 0,08 и 0,31 леи (0,02 и 0,06 евроцента) на километър при движение по първокласни и обикновени пътища. При използване на скоростни отсечки и автомагистрали, тарифите за един ТИР скачат и ще се движат в диапазона между 0,17 и 0,62 леи (0,03 и 0,12 евроцента ) на километър, в зависимост от конкретната категория на камиона.

За леките автомобили досегашната винетна система се запазва, но от първи юли ценообразуването е директно обвързано с екологичната категория на двигателя. Най-ниската възможна дневна такса е фиксирана на 22 леи (4,19 евро) и важи за автомобили с двигател Евро 6, както и за изцяло електрически превозни средства. Шофьорите на коли със стандарт Евро 4 и Евро 5 заплащат 26 леи (4,94 евро), докато тези с Евро 3 или по-нисък клас се таксуват с 29 леи (5,53 евро).

С над 54 млн. евро годишно повече се очаква да бъдат приходите от винетки от 2027 г.

Най-дългосрочният вариант – годишната винетка за лек автомобил, излиза на румънските и чуждестранните граждани 254, 292 или 330 леи (48,42;55,67 или 62,91 eвро) спрямо това колко замърсява автомобилът им.

Новите правила и въвеждането на системата TollRO са част от мащабната реформа на румънската държава в сферата на пътните такси. Очаква се системата да позволи по-справедливо възстановяване на разходите за поддръжка на инфраструктурата и да насърчи използването на по-малко замърсяващи превозни средства, отбелязва Диджи24. Медията допълва, че подобни системи в Германия и Унгария са се доказали като ефективни както за финансиране на пътната инфраструктура, така и за намаляване на емисиите от товарния транспорт.