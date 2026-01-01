Хотелиери по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат т.нар. такса спокойствие, за да не бъдат подлагани на системни проверки и да не се стига до спиране на водоподаването. Това каза пред журналисти заместник административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Мирослав Илиев във връзка с разследването срещу организирана престъпна група, в която според обвинението участват четирима души, двама от които са заемали ръководни длъжности във „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД.

По думите на Илиев групата е действала чрез манипулиране на водомерите в редица хотели. Поставяни били технически средства, които отчели значително по-малко количество вода от реално потребеното. Разликата между действителното потребление и отчетеното, според прокуратурата, се заплащала в брой на групата.

„Събирана е такса между 10, 20, а в някои случаи и до 30 хиляди лева на хотел“, каза прокурор Илиев. По негови данни плащанията били извършвани ежемесечно или веднъж на сезон, в зависимост от капацитета на хотела и броя на туристите. Според събраната до момента информация схемата е обхванала между 30 и 50 хотела, като разследването продължава и предстоят разпити на собственици и управители, за да се установи точният им брой, поясни прокурорът.

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По думите на Илиев, когато някой хотел отказвал да плаща, следвала проверка на манипулираното устройство. След установяване на нарушението се съставяли констативни протоколи и се изисквало в кратък срок да бъдат платени начислените суми към ВиК. При неплащане се пристъпвало към спиране на водоподаването.

„Ако спрете водата на един хотел в разгара на туристическия сезон, резултатът ще бъде фалит. Това е механизмът на изнудването“, заяви Мирослав Илиев. Той добави, че повечето засегнати обекти се намират на територията на община Несебър - в курортен комплекс Слънчев бряг и в Равда, като не е изключено в хода на разследването да бъдат установени и други хотели по Черноморието.

Прокурорът уточни, че обвинения са повдигнати на четирима души. Един от тях е Христо Широков, каза той. Широков е привлечен като обвиняем по-късно, тъй като е бил установен на по-късен етап от разследването. Според прокуратурата именно към него са били насочвани събираните средства, но все още не е изяснено дали той е ръководителят на групата или участниците са действали с предварително разпределени роли.

Разследването продължава, като предстои събирането на още доказателства и разпити на свидетели. От прокуратурата подчертаха, че е твърде рано да се коментират евентуални наказания, тъй като производството е в начален етап и предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест на част от обвиняемите.