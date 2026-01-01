България е готова да работи с Румъния за по-безопасно Черно море, по-добре свързан регион и по-устойчива Европа, каза във видео обръщение министърът на външните работи на страната ни Велислава Петрова. То бе излъчено на годишната среща на румънската дипломация, която се провежда днес и утре в Букурещ.

„Черно море се превърна в регион от стратегическо значение за сигурността на нашия континент. И тук България и Румъния имат специална роля. Работим заедно за укрепване на морската сигурност, противодействие на хибридните заплахи и изграждане на по-голяма регионална устойчивост“, отбелязва министър Велислава Петрова.

Тя определя Центъра за морска сигурност в Черно море (The Black Sea Maritime Security Hub) като водещ проект в тези усилия, който, по думите й, заслужава силна европейска подкрепа и устойчиво финансиране.

„Но сигурността днес се отнася и до свързаността. Нови мостове над Дунав, модерни железници, по-добри транспортни връзки, както и Вертикалният газов коридор. Това не са просто инфраструктурни проекти. Те са стратегически инвестиции в сигурността, конкурентоспособността и икономическата издръжливост на Европа. Партньорството ни се простира и в цяла Югоизточна Европа“, подчертава министър Велислава Петрова.

По думите й България и Румъния са стратегически партньори, близки съюзници и две страни, чиято сигурност, просперитет и европейско бъдеще са дълбоко взаимосвързани.

„Докато се подготвяме да отбележим 20-ата година от нашата обща европейска интеграция, е време да се замислим колко далеч сме стигнали, но и да останем ангажирани и обединени в активния си принос за един по-силен и по-ефективен Европейски съюз, адаптиран към предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Европа е изправена пред дълбоко променена среда на сигурност“, допълва тя.