Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.септември в размер на 41,60 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Независимо от увеличението с 5,5% спрямо предходния месец, благодарение на конкурентната цена на доставяния азерски газ, българските потребители ще заплащат с близо 25 евро/MWh по-малко в сравнение с международните цени, пишат от КЕВР. На европейските газови борси септемврийските договори и днес се търгуват на нива около 66,98 – 68,92 евро/MWh. Прогнозите са за трайно високи котировки на газа през цялата есен, предвид опасенията за недостиг при запълването на газохранилищата и рисковете около доставките на втечнен газ (LNG) на фона на геополитическо напрежение в Близкия изток. Към момента запасите в Европа се изчисляват на около 62-63% от капацитета на хранилищата, което е най-ниското ниво за този период от години насам.

В ценовия микс за месеца са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Утвърдената цена за м. септември включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. септември 2026 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.