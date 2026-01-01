След разтърсващия старт на осмия сезон на “Игри на волята” вчера, най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава с нови оспорвани сблъсъци на Арената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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Дванадесет нови претенденти ще се впуснат в оспорвана битка за надмощие в опит да сбъднат мечтата си, но само най-добрите осем от тях ще получат шанс да се превърнат в истински легенди. Шест жени и шестима мъже ще тестват възможностите си в две зрелищни битки за бързина, издръжливост, точност и сила. Сред тях попадат танцьор, счетоводителка, IT специалист, гримьорка, професионален спортен съдия, както и човек, пропътувал хиляди километри, за да предизвика себе си.

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В новия епизод зрителите ще видят и първите сблъсъците при Канарите, Вулканите и Ураганите. Как се справят с оцеляването на Блатото Обречените и какви умения са нужни на един нюйоркчанин, за да превъзпита животните в Стопанството?

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.