Сигурността е най-важният критерий за българите при избора на пенсионен фонд, но значителна част от хората не са наясно как точно работи допълнителното пенсионно осигуряване. Това показва национално представително проучване на „Тренд“ сред 1001 пълнолетни респонденти, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). 44% посочват сигурността като водещ фактор при избора на фонд, а 33% поставят на първо място доходността. В същото време 27% не знаят в кой пенсионен фонд се осигуряват за втора пенсия.

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Проучването показва, че 73% са наясно, че с осигурителните вноски на работещите в НОИ се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери. По-малко хора обаче знаят, че пенсията от НОИ за трудов стаж и възраст не се наследява - това посочват 43%. 16% погрешно смятат, че средствата от вноските в НОИ се инвестират и нарастват с времето, а 14% не могат да преценят, предава NOVA.

При втория стълб 48% знаят, че част от осигурителните им вноски постъпват в универсален пенсионен фонд. Само 35% са наясно, че 5% от осигурителния им доход се натрупват в лична партида и че тези средства се наследяват. 33% знаят, че спестяванията носят доходност, а 22% - че пълният размер на вноските във втория стълб е гарантиран. Още по-слабо е участието в третия, доброволен стълб - 70% от анкетираните не се осигуряват в доброволен пенсионен фонд. Ако знаят за наличието на данъчни стимули, 28% биха отделяли средства за такова осигуряване, докато 45% не биха го направили.

Данните показват, че пенсионното осигуряване се свързва най-вече със сигурността. 44% я определят като водещ критерий при избора на фонд. Доходността е важна за 33%, докато препоръките от други хора са определящи за 5%, а таксите - за едва 3%. Резултатите очертават необходимост от по-добра информираност за личните партиди, доходността, наследяването на средствата и възможностите за доброволно пенсионно осигуряване.