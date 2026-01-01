Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ проф. Александър Томов ще се кандидатира за президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Томов обявява, че е приел „предложението на голяма група български учени, общественици, дейци на културата и спорта". „Искам да върна законната сила на българския президент – като носител на стратегията, като гарант и носител на единството на нацията, като представител на страната в международните отношения, като главнокомандващ на въоръжените сили", заявява Томов.

Той посочва, че разполага с програма, основана на идеята за ускоряване на икономическия растеж и доходите над средните за Европа, което спира процеса на намаляване и изчезване на българската нация. Томов допълва, че е против ограничаването на правата на българския президент и поставянето му в зависимост от партийни лидери и го определя като „грубо погазване на основния закон на страната".

Александър Томов възразява срещу опитите да се нагласят сегашните избори около един кандидат, да се бяга от дебати и сблъсък на идеи, което демотивира гражданите и ги лишава от основни демократични права. Постигането на национално съгласие е било и остава основна моя цел през целия ми политичеки живот. Опитът ми позволява днес да предложа коренно нови решения за сплотяване на българската нация около нови по-големи цели, които стоят пред нея, съобщава още Томов.

Александър Томов е университетски преподавател, политик. Роден е през 1954 г. в град София. През 1974 г. започва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство, а през 1975 г. продължава следването си в Санктпетербургския университет „М. Ломоносов”. На 10 ноември 1990 г. е избран за депутат във VII-то Велико народно събрание на България, а в края на 1990 г. е избран за заместник министър-председател на България. В периода 1991-1994г. Томов е автор и съавтор на над 30 закона, главно в икономическата област. Връх на неговата законодателна дейност е работата му по изготвяне на новата българска Конституция. В продължение на над 30 години Томов е публикувал 14 монографии и над 150 други публикации, посветени на успехите и грешките на българският преход, както и на анализ на глобалните промени в света. Като инициатор и създател на партията „Българска социалдемокрация – Евролевица“, Томов е преизбиран многократно за неин председател. Това се посочва в биографията на Томов, изпратена до медиите.

През юли парламентът определи датата 25 октомври за избори за президент и вицепрезидент на Република България. Решението беше обнародвано и в „Държавен вестник“. На 13 август Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент. Миналата седмица Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на България.