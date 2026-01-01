Рекордно ниското ниво на водата в река Рейн разкри автомобилна катастрофа, при която са открити човешки останки, пише „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

Автомобилът е бил забелязан от пожарникари в Кьонигсвинтер, в района на Райн-Зиг, в началото на август, съобщи говорител на полицията в Бон. Две седмици по-късно останките от автомобила са били извадени от реката.

Спасителните екипи са открили костни фрагменти в автомобила и непосредствено около него. За случая първа съобщи германският вестник „Билд“.

Полицията продължава разследването, за да установи обстоятелствата около откриването. Засега няма данни останките да са свързани със случай на изчезнал човек.

По думите на полицейския говорител автомобилът може да е лежал на дъното на Рейн в продължение на десетилетия. Все още не е ясно дали откритите костни фрагменти принадлежат на един или на няколко души.

„Разследването се оказва трудно, защото всичко се е случило толкова отдавна“, заяви говорителят.

Смята се, че изваденият автомобил „Фиат“ е модел, произвеждан между 1976 и 1984 г.