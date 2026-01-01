Търговец в Перник е установен да продава никотиново изделие на дете. Нарушението е засечено при проверка в обект на площад „Кракра Пернишки“ на 27 юли.

По случая е образувано досъдебно производство.

Проверките са част от съвместна акция на ОДМВР - Перник, Регионалната здравна инспекция и Областната дирекция по безопасност на храните. В рамките на контрола са проверени 47 търговски обекта в областта.

Задържаха перничанин, продал тютюневи изделия на непълнолетен

На 21 август при проверка в кафене на ул. „Розова долина“ са открити три опаковки тютюн за наргиле без акцизен бандерол. Количествата са предадени доброволно и са предприети последващи действия.

В Перник са установени и две деца, които са били на обществено място след 22:00 часа. Те са предадени на родителите си, като предстои да бъдат предприети действия спрямо тях съгласно законовите изисквания.

При проверките на РЗИ - Перник и ОДБХ - Перник не са установени нарушения от тяхната компетентност.

Ударни проверки в нощните заведения в Перник

В Радомир при проверка в търговски обект са открити 13 бутилки алкохол с бандероли с изтекъл срок на валидност. Напитките са предадени доброволно и са предприети последващи действия.

От ОДМВР - Перник посочват, че проверките в търговските обекти ще продължат, за да се ограничи достъпът на деца и младежи до продукти, чието придобиване и употреба са забранени или ограничени от закона.