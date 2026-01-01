На 31 август, изтича крайният срок, в който държавите членки да изпълнят реформите и инвестициите, заложени в националните им планове за възстановяване и устойчивост. Така Механизмът за възстановяване и устойчивост, водещият компонент на инструмента NextGenerationEU, навлиза във финалната си фаза, като окончателните искания за плащане трябва да бъдат представени до 30 септември, а всички плащания от Комисията ще приключат до края на 2026 г.

Към днешна дата са изплатени 440 млрд. евро, а до края на 2026 г. предстои да бъдат изплатени още до 133 млрд. евро. През оставащите месеци усилията ще бъдат насочени към надграждане на постигнатото и пълноценно реализиране на потенциала на NextGenerationEU.

Механизмът за възстановяване и устойчивост изигра ключова роля за смекчаване на икономическите и социалните последици от пандемията от COVID-19 и създаде условия за дългосрочния успех на ЕС. С налични до 573 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми Механизмът подкрепя усилията на държавите членки за: укрепване на икономическата устойчивост и насърчаване на устойчивия растеж; ускоряване на зеления и цифровия преход в съответствие с целта на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г.; и повишаване на конкурентоспособността чрез иновации, създаване на работни места и структурни реформи.

NextGenerationEU подкрепи икономическата активност в критичен момент, допринесе за запазването на безработицата на рекордно ниски равнища и ускори стратегическите инвестиции във възобновяема енергия, енергийна ефективност и чисти технологии. Тези усилия укрепиха енергийната независимост на Съюза и помогнаха да се положат основите за по-добра защита срещу нестабилните цени на изкопаемите горива. Мащабното внедряване на възобновяеми енергийни източници и свързаните с него реформи, финансирани чрез националните планове за възстановяване и устойчивост, намалиха зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива и засилиха устойчивостта ѝ спрямо външни сътресения.

NextGenerationEU показа също, че публичните инвестиции имат особено силен ефект, когато са съчетани със структурни реформи. Като обвърза финансирането с амбициозни национални програми за реформи и инвестиции, NextGenerationEU очерта модел за по-силен икономически растеж в ЕС, основан на устойчиво развитие, производителност и сближаване.