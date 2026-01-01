74-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Смолян, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 август около 12:50 часа в района на кръстовището на улиците „Д-р Петър Берон“ и „Коста Аврамиков“.

По първоначални данни 53-годишен мъж от Смолян, който управлявал лек автомобил, при движение на заден ход е блъснал 74-годишната пешеходка, която се намирала на пътното платно.

Жената е транспортирана за лечение в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Тя е с множество травми в областта на главата и е с опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

На територията на област Смолян през деня са регистрирани общо три пътнотранспортни произшествия с трима пострадали.