74-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Смолян, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 29 август около 12:50 часа в района на кръстовището на улиците „Д-р Петър Берон“ и „Коста Аврамиков“.
По първоначални данни 53-годишен мъж от Смолян, който управлявал лек автомобил, при движение на заден ход е блъснал 74-годишната пешеходка, която се намирала на пътното платно.
Жената е транспортирана за лечение в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Тя е с множество травми в областта на главата и е с опасност за живота.
Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
На територията на област Смолян през деня са регистрирани общо три пътнотранспортни произшествия с трима пострадали.