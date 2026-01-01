Ново изследване на учени от Университета на Южна Дания подсказва, че възрастта може да определи кое от двете числа при измерване на кръвното налягане заслужава повече внимание от лекарите, съобщи „Ноуридж“. Проучването, ръководено от д-р Майкъл Хехт Олсен и публикувано в списание „Хипертеншън“, анализира 26 години здравна информация от над 107 000 души на възраст между 19 и 97 години, без сърдечносъдово заболяване при включването им в изследването.

Резултатите показват, че по-високото систолно (горно) налягане е свързано с по-голям сърдечносъдов риск във всички възрастови групи, което потвърждава традиционния фокус на лекарите върху този показател, особено предвид тенденцията артериите да стават по-твърди с възрастта. Изследването установява обаче, че диастолното (долно) налягане също предоставя важна информация, особено при хора под 50-годишна възраст, при които по-високите му стойности са свързани с повишен риск от сърдечносъдово заболяване в бъдеще.

Учените анализирали и средното артериално налягане (САН) – показател, съчетаващ систолното и диастолното налягане, за да оцени средното налягане в артериите. Резултатите показват силна връзка между САН и сърдечносъдовите проблеми и смъртност във всички възрастови групи, което според изследователите може да предостави на лекарите допълнителна информация при оценката на дългосрочния риск на пациентите.

Авторите на изследването подчертават, че макар систолното налягане да остава важен предупредителен показател на всяка възраст, диастолното налягане не бива да се пренебрегва при по-младите хора, а кръвното налягане се разбира най-добре при съвместен анализ на двата показателя заедно с възрастта, здравната история и другите рискови фактори на пациента.