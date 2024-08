Google News Showcase

, известно още като хипертония, е често срещано заболяване, което може да доведе до сериозни здравни проблеми като сърдечни заболявания и инсулт.За семействата, които имат история с високото кръвно налягане, рискът е още по-висок.За щастие, има стъпки, които могат да бъдат предприети заот високо кръвно налягане дори и при семействата в голям риск, съобщиха от Knowridge.Един от най-ефективните начини за предотвратяване на високо кръвно налягане е чрез. Проучвания сочат, че консумирането на много плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини може да държи кръвното налягане в норма.Диетата DASH (Диетични подходи за спиране на хипертония) е специално създадена, за да предотврати и лекува високото кръвно налягане. Тя подчертава, богати на калий, калций и магнезий, които са важни за поддържането на здравословни нива на кръвното налягане.Намаляването нае жизненоважно, тъй като многото сол може да повиши кръвното налягане. Това означава да се избягват свръхпреработените храни, които често са богати на сол, вместо това да се използват билки и подправки за овкусяване на храната.Честата физическа активност е друг ключов фактор. Упражненията помагат за укрепване на сърцето, позволявайки му да изпомпва кръв с по-малко усилия. Това намалява усилието върху артериите и намалява кръвното налягане.Важно е зада превърнат физическата активност в редовна част от ежедневието си. Изследванията подкрепят това, като показват, че редовните физически упражнения могат да понижат кръвното налягане с около 5 до 8 mm Hg при хората с хипертония.Поддържането на здравословно тегло също е важно. Наднорменото тегло може да повиши риска от високо кръвно налягане. Свалянето дори на малко килограми може да помогне за намаляване на кръвното налягане.За семействата с висок риск най-добрият подход е да се съсредоточат върху постепенното и устойчиво намаляване на теглото чрез комбинация от здравословно хранене и редовни физически упражнения. Проучванията показват, че загубата на само 5-10% от телесното тегло може да окаже значително въздействие върху нивата на кръвното налягане.Ограничаването на приема на алкохол също може да помогне за предотвратяване на високото кръвно налягане. Пиенето наможе да повиши кръвното налягане и да намали ефективността на лекарствата за хипертония. За тези, които пият, е важно да го правят в умерени количества.Това означава не повече от едно питие на ден за жените и две питиета на ден за мъжете. Изследванията показват, че намаляването на консумацията на алкохол може да понижи кръвното налягане с около 4 mm Hg.е друга важна стратегия. Хроничният стрес може да допринесе за високото кръвно налягане. Намирането на здравословни начини за справяне със стреса, като например практикуване на техники за релаксация, осъзнатост или занимания с хоби, може да помогне за поддържане на ниско кръвно налягане.Проучванията сочат, че техники като дълбоко дишане, медитация и йога могат да помогнат за намаляване на стреса и понижаване на кръвното налягане.Отказването оте от решаващо значение за предотвратяване на високото кръвно налягане. Химикалите в тютюна могат да увредят кръвоносните съдове и да повишат кръвното налягане. При високорисковите семейства отказването от пушене може значително да намали риска от хипертония и да подобри общото здравословно състояние.Изследвания са установили, че кръвното налягане започва да се понижава в рамките на няколко минути след отказване на цигарите, а рискът от сърдечни заболявания намалява значително след една година.Редовното проследяване на кръвното налягане също е ключово, особено за високорисковите семейства. Домашните монитори за следене на кръвното налягане могат да помогнат за следенето на нивата му и да хванат всяка промяна рано. Редовните прегледи при лекар за жизненоважни за управлението и превенцията на високото кръвно налягане.Изследванията подкрепят тези. Например проучване, публикувано в New England Journal of Medicine откри, че диетата DASH значително понижава кръвното налягане.Друго изследване в Journal of the American Medical Association показа, че редовната физическа активност може да намали кръвното налягане и да снижи риска от хипертония.В обобщение, превенцията на високо кръвно налягане при семействата с висок риск включва комбинация от здравословно хранене, редовни физически упражнения, поддържане на здравословно тегло, ограничаване на алкохола, справяне със стреса, отказване от тютюнопушене и редовно наблюдение.Като предприемат тези стъпки, високорисковите семейства могат значително да намалят шансовете си за развитие на високо кръвно налягане и да се радват на по-добро общо здраве.