В кубратското село Мъдрево организират дарителска кампания в подкрепа на семейство, което остана без покрив от разразил се на 23 юли пожар. Призивът за дарение е отправен от техни близки и приятели. Съдействие и подкрепа оказва и кметството, съобщи кметът на селото Салим Мустафа.

Огънят в дома на семейството на 82-годишния Вели Хасан е пламнал заради неправилно боравене, а пожарът е обхванал къщата няколко селскостопански постройки и каравана, паркирана в двора. В опит да гаси пожара мъжът е получил повърхностни изгаряния на двете ръце, съобщиха за инцидента тогава от Областната дирекция на МВР в Разград.

„За един миг всичко се промени. Пожарът изпепели дома на хората, оставяйки ги без покрив, дрехи и най-необходимите вещи. За щастие хората са живи, но всичко останало е загубено. Сега пред тях стои трудният път да започнат отначало. Не можем да върнем спомените и вещите, но можем да помогнем за възстановяването на дома им“, посочват организаторите на дарителската кампания.

Кметът на Мъдрево заяви, че в момента Вели, съпругата му, сина му и внучката му живеят в съседната къща. По думите му тя е празна и собствениците са я е предоставили за безвъзмездно ползване. За да могат да се върнат в собствения си дом, той трябва да бъде основно ремонтиран, което обаче е непосилно за възрастните хора.

Затова организаторите на дарителската акция апелират всички, които имат възможност да помогнат за възстановяването на къщата на пострадалото семейство. Обявена е дарителска сметка, като по думите на Салим Мустафа вече има отзовали се добри хора на апела за помощ. Сметката е публикувана на фейсбук страницата на кметство Мъдрево . Средства може да се дарят и в кметството срещу платежен документ.

„Дори малък жест може да донесе голяма надежда. Нека за пореден път докажем, че сме много и сме силни, защото сме заедно не само в хубавите, но и в лошите моменти", призовават организаторите на кампанията.