Изграждане на резервно електрозахранване за част от населените места във Врачанска област се планира в следващите седмици, стана известно по време на среща на областния управител Николай Николов с ръководството на "ЕРМ Запад", кметове на населени места и народни представители, съобщиха от Областната администрация.

Жители на три села излязоха на протест заради прекъсване на тока по Коледа

Основен акцент на срещата бяха прекъсванията на електрозахранването в селата Нефела, Власатица, Бели извор, Баница, Оходен, Мало Пещене, Згориград и Лиляче, както и в кварталите „Кулата“ и „Бистрец“ във Враца, възникнали вследствие на обилни снеговалежи и силен вятър в края на 2025 г.

В срещата участваха главният оперативен директор на "ЕРМ Запад" Виктор Станчев и териториалният ръководител Румен Тодоров. От ръководството на електроразпределителното дружество съобщиха, че за селата Бели извор, Власатица и Нефела, както и за кв. „Кулата“ във Враца, се предвижда изграждане на резервно захранване.

Планира се и монтаж на автоматизирани комутационни апарати, които ще осигурят реверсивна връзка и ще повишат сигурността на електрозахранването. Областният управител Николай Николов подчерта, че сигурността и спокойствието на хората са основен приоритет, и очаква бърза реакция от електроразпределителното дружество при всяка аварийна ситуация.

Заради мокрия сняг: Две села в община Враца са без ток

Той се ангажира да съдейства за по-добра координация между институциите и местната власт, като подобни срещи ще се провеждат регулярно, се посочва още в съобщението.

Припомняме, че недоволни жители от няколко села от община Враца излязоха на протест пред сградата на "ЕРМ Запад" заради липсата на ток в дните около Коледа.