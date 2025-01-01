Жители на селата Бели извор и Власатица в община Враца, както и на врачанския квартал „Кулата" блокираха движението по главен път Е-79 - в района на местността "Железния мост".

Те протестираха и вчера пред сградата на „ЕРМ Запад". Както кметовете на населените места обясниха, жителите са недоволни от това, че в дните около Коледа са останали без ток повече от неколкократно, като около 30 часа са били без електрозахранване.

Жители на три села излязоха на протест заради прекъсване на тока по Коледа

Токът е включван и изключван, в резултат на което има изгорели уреди.

Основна причина за прекъсванията на електрозахранването във врачанските села на 25 декември е обилният снеговалеж, заявиха от „ЕРМ Запад".