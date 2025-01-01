Силен вятър нанесе щети в няколко населени места в страната. В 12 области в страната днес е обявен оранжев код за силен вятър. А в останалите области е в сила жълт код.

София

Шест екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община екипа са на терен и работят по сигнали във връзка със силния вятър, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. До момента са отработени 16 сигнала за паднали клони и дървета в различни райони на града. Работата продължава.

Пловдив

Бурният вятър нанесе щети в Пловдив. Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, и се наложи дежурни екипи на пожарната да разчистят пътищата.

На много места има обърнати или разместени от вятъра контейнери за смет. На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч.

Оранжев и жълт код за силен вятър в цялата страна (КАРТА

Във връзка със силните пориви на вятъра на територията на Пловдивска област, почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

От началото на дежурството до момента на територията на град Пловдив са получени близо 20 сигнала, като са констатирани и материални щети по автомобили.

Пътят от Крумово към Асеновградско шосе е бил затворен и в двете платна заради паднало дърво в следствие на силния вятър, съобщиха от пресцентъра на община "Родопи". С помощта на работници от кметството и пожарната служба движението е било освободено в рамките на около час.

Още един сигнал за паднало дърво е постъпил в дежурната на община „Родопи“. Орех се е стоварил върху лек автомобил на улица в Браниполе. Няма информация за пострадали. На място екип на пожарната разчиства дървото и клони.

Във високопланинските села обстановката е спокойна. Снежната покривка е около 10-15 см.

От пресцентъра на община Пловдив съобщиха, че три екипа резачи на общинско предприятие „Градини и паркове” са на терен в града от сутринта. Директорът на предприятието Радина Андреева каза още, че те работят по отстраняване на паднали дървета и клони в пълна комуникация с екипите на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Екипи на РСПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали в град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила.

Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано тази сутрин екип на РСПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни, от РДПБЗН – Пловдив призоваваме водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

РДПБЗН – Пловдив следи обстановката и е в готовност за реакция при необходимост.

Пазарджик

Множество сигнали за паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки има в област Пазарджик. Това съобщи регионалният говорител на полицията Мирослав Стоянов, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Той допълни, че причината е бурния вятър, на места до над 30 метра в секунда, заради който в региона има обявен оранжев код. Най-много щети има в градовете Панагюрище, Пазарджик и Белово. Всички екипи на пожарната безопасност в областта обработват и реагират на сигнали съвместно с представители на местната общинска администрация и екипи на електроразпределителното дружество. Има данни и за нанесени щети на няколко леки автомобила в региона, в резултат на паднали дървета и клони.

Повече от 30 са сигналите само в град Панагюрище, каза още Стоянов. Той добави, че има скъсан кабел на пътното платно между панагюрските села Оборище и Поибрене, а полицейски екип е обезопасил периметъра.

Добринище

Бурният вятър тази сутрин изкорени дървета в центъра на Добринище. Няма пострадали хора. Няма електричество.

Монтана

Вятър със скорост 70 километра в час (20 метра в секунда) е духал тази сутрин в Монтана, съобщи за БТА дежурният в Хидро-метеорологичната обсерватория край града.

Към обяд силата на вятъра е намаляла до 42 километра в час (12 метра в секунда).

В ранните часове вятърът е съборил голямо дърво на северния път Монтана-Видин между селата Студено буче и Доктор Йосифово в община Монтана. То веднага е било премахнато от екипи на пожарната от Монтана, като движението по пътя не е преустановявано. Областният управител на Монтана Калин Хайтов заяви за БТА, че в момента в региона няма селища без ток и вода и обстановката е нормална.

Видин

Във Видинско най-силен е вятърът в Белоградчик – около 60-70 км/ч. Поривите са на моменти и там продължава да духа. Има обаче населени места без електричество и в трите области в Северозапада. Населени места без ток има във Враца, Козлодуй, Мизия, Бойница и Ново село, съобщи NOVA.

Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната.

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, допълват от пожарната.