Жители на селата Нефела, Бели извор и Власатица и кв. "Кулата" във Враца излязоха на протест пред сградата на "ЕРМ - Запад". Причината е липсата на електрозахранване по време на коледните празници.

Заради мокрия сняг: Две села в община Враца са без ток

Според кметовете на трите села и жителите за четири дни многократно е спирал токът, като това е довело и до изгаряне на електроуреди. Те твърдят, че официално обяснение за нарушението в електрозахранването нямало, освен че става въпрос за авария.

Голяма част от жителите на селата се отопляват на ток, защото се изпълнява проект за смяна на уредите на твърдо гориво с климатици и термопомпи.