Мангото е един от най-популярните тропически плодове в света и освен че е изключително вкусно, то е и много полезно за здравето.

Родом от Индия и широко разпространено в тропическите райони, мангото се използва както в кулинарията, така и в традиционната медицина.

Богато на витамини и минерали

Мангото е отличен източник на витамин C, витамин A, витамин E и витамини от група B. Тези хранителни вещества подпомагат имунната система, поддържат здравето на кожата и допринасят за нормалното функциониране на организма.

Подобрява храносмилането

Плодът съдържа ензими и фибри, които подпомагат храносмилането и улесняват разграждането на храната. Редовната консумация на манго може да помогне при подуване и запек.

Подкрепя здравето на сърцето

Мангото съдържа калий и антиоксиданти, които спомагат за регулирането на кръвното налягане и намаляват риска от сърдечносъдови заболявания.

Полезно за зрението

Благодарение на високото съдържание на бета-каротин и витамин A, мангото подпомага доброто зрение и може да помогне за предпазване от очни проблеми.

Суперхрана на масата: Как маслините се грижат за тялото ни

Силен антиоксидант

Плодът е богат на антиоксиданти, които предпазват клетките от увреждане и могат да намалят риска от хронични заболявания.

Подходящо за здравословен начин на живот

Мангото съдържа сравнително малко калории и много полезни хранителни вещества, което го прави чудесна добавка към балансираното хранене.