Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който пристига днес в София по покана на българския премиер.

Двамата ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации.

Във фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.