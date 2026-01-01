Дете е пострадало тежко при пътнотранспортно произшествие в село Тръница, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Сигнал за инцидента е подаден минути преди 12:00 часа в дежурната част на Областната дирекция на МВР в града. По първоначални данни водач на товарен автомобил „Ивеко“ с варненска регистрация се е движел от центъра към изхода на селото. Около 30 метра след като преминал през изкуствена неравност на пътя, от странична улица по наклон излязло деветгодишно момче, управляващо велосипед, което се е сблъскало с микробуса и е паднало на пътното платно.

То незабавно е транспортирано за преглед в шуменската болница, където медици са констатирани, че е с травми в областта на бъбреците и корема. Детето е в тежко състояние. По спешност са повикани специалисти и от Варна.

Водачът, 27-годишен мъж, е правоспособен. Той е изпробван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна. На място се извършва оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване.

В крайно тежко състояние е седемгодишното момченце, пострадало при катастрофа на автомагистрала „Хемус“ във вторник, в участъка от Шумен до Нови пазар, където се извършват ремонтни дейности, съобщиха вчера от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в областния град.

При катастрофата на място загинаха 67-годишен мъж, 48-годишна жена, а на път за болницата - и 11-годишното братче на седемгодишното дете, за чийто живот се борят шуменските медици. С фрактури на ляв глезен и лява длан, без опасност за живота, е 24-годишният мъж, също пътувал в лекия автомобил „Фолксваген“, който се е ударил на автомагистралата челно в насрещно движещ се микробус „Фолксваген Крафтер“.

Водачът на буса, 51-годишен мъж, е транспортиран в шуменската болница, където е настанен е за лечение с фрактура на три ребра, без опасност за живота, допълниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.