В крайно тежко общо състояние е 7-годишното дете, което пострада при пътен инцидент вчера.

„Успешна е операцията за отстраняване на далака, заради кръвоизлив в коремната кухина", сподели доктор Недко Тодоров, зам.директор на МБАЛ-Шумен.

Пораженията от катастрофата са сериозни - тежка фрактура на едното бедро, още по-тежка на другото бедро и фрактура на едната ръка. Счупени са костите на таза, малкият пациент е и тежка черепно-мозъчна травма.

Тежка катастрофа на магистрала „Хемус“: Трима души са загинали, сред които и дете (СНИМКИ)

Има опасност за живота на момченцето. То е на апаратно дишане. Извършено е кръвопреливане.

Припомняме, че на 7 юли тежка катастрофа между лек автомобил и бус отне живота на трима души, сред които и дете, и рани други участници в движението на автомагистрала „Хемус“ край Шумен.