Морбили продължава тревожното си завръщане в Съединените щати. Още в средата на 2026 г. страната е регистрирала повече случаи, отколкото през която и да е година от 1991 г. насам, като за втора поредна година е подобрен негативният рекорд.

Въпреки че заболяването беше обявено за елиминирано в САЩ през 2000 г., през последните 18 месеца са отчетени повече случаи, отколкото през предходните 25 години, взети заедно.

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщават за десетки нови заразени всяка седмица. Междувременно нови огнища се появяват в различни части на страната, докато други, възникнали още през миналата година, продължават да се разпространяват.

„Това е сериозен провал на общественото здраве и напълно предотвратима ситуация“, заяви президентът на Американската академия по педиатрия д-р Андрю Расин.

По думите му повечето заболели са деца, като почти всички не са били ваксинирани.

Овладяването на огнищата на морбили се превръща във все по-сериозно и постоянно предизвикателство за здравните власти. Епидемиите, започнали през 2025 г., продължават и през 2026 г., а новите случаи водят до появата на нови огнища в почти всички региони на страната.

Южна Каролина е щатът с най-много регистрирани случаи през 2026 г. Епидемията, започнала през октомври в окръг Спартанбърг, се превърна в най-мащабната в САЩ от десетилетия, с близо 1000 потвърдени случая, преди да бъде овладяна през април.

Унитарианската универсалистическа църква в Спартанбърг, където служи преподобният Скот Нийли, се оказва в самия център на епидемията.

„Първоначално имах чувството, че случващото се е далеч от нас“, разказва той.

Всичко се променя, когато здравните власти се свързват с него. Проследяването на контактите показва, че човек, заразен с морбили, е присъствал на традиционния коледен брънч на църквата, като по този начин е изложил на риск десетки присъстващи.

Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което се предава по въздушно-капков път при кашляне, кихане или директен контакт със заразен човек. Първите симптоми обикновено са висока температура, кашлица, хрема и зачервени очи, а няколко дни по-късно се появява характерният обрив.

Заболяването може да доведе до сериозни усложнения, включително пневмония, възпаление на мозъка (енцефалит), трайни неврологични увреждания и смърт, особено при малки деца, бременни жени и хора с отслабена имунна система.

През 2000 г. Съединените щати обявиха морбили за елиминирано заболяване благодарение на високия обхват на имунизацията. През последните години обаче спадът във ваксинационното покритие и увеличаването на броя на неваксинираните общности доведоха до нови огнища на заразата.

Специалистите подчертават, че две дози от комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) осигуряват около 97% защита срещу заболяването и остават най-ефективният начин за предотвратяване на разпространението му.