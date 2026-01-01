Имам пациенти, подадени към РЗИ-София за санкция за пропусната ваксина на децата им и чакам да се размърдат държавните органи. По Закона за здравето РЗИ трябва да иска от нас информация за родители, които отказват имунизация на децата и да бъдат санкционирани, обясни общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в интервю пред БНР.

"50 лв. е глобата, но вторият проблем е, че когато здравноосигурено лице откаже да изпълнява противоепидемични мерки, а в случая ваксината е точно такава, се прилагат разпоредби на НК. Там е предвидена глоба до 5000 лв., дори затвор, и тези разпоредби не се изпълняват", посочи д-р Спасов.

Според него от година и половина задължителните имунизации се извършват и от други лечебни заведения – медицински центрове и така се увеличава шанса да се пропусне ваксинация. Докато ваксините са се извършвали само от личните лекари обхватът е бил над 90%, "а сега ето имаме 72 заболели от морбили".

Д-р Спасов отново напомни, ме морбили е силно заразно, инфекциозно заболяване, "по-заразно от грипа, с възможни усложнения и висока смъртност, например 1 от 3 деца вследствие на пневмония умират":

"Имаше статистика - 2009 - 2011 са се заболели 24 000 деца в България с доста голям процент смъртност. И нека лекарите вземем всички мерки, за да не се стига до смъртност и после да твърдим, че държавата нищо не е направила за нас. Защото в случая държавата ни е осигурила ваксина и родителите, ако искат да предпазят децата си от морбили, трябва да ги заведат навреме на имунизация", коментира лекарят.

И пак припомни, че първата доза на ваксината се прави на 13-месечна възраст, втората в годината на навършване на 12 години.

Той съобщи, че вече има указания от МЗ общопрактикуващите лекари да издирят спешно подлежащите на имунизация деца.

"Които не са навършили 13 месеца, ще чакаме да навършат. По интересно е с децата, които 2026 ще навършат 12, защото за втори път се моля на родителите да ги доведат за имунизация и не срещам разбиране. Кой е виновен в момента? Хората не искат да се доверят на официалната медицина", сподели д-р Спасов.

При контакт на деца с морбили може да се направи ваксина, ако другото дете е здраво и да се предотврати заболяването. Но инкубационния период е 12 – 14 дни, понякога и 21, обясни лекарят.