Общо 43 случая на морбили са регистрирани в три области в страната, съобщиха от Министерство на здравеопазването. От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч, че през изминалата седмица е съобщено за съмнителен случай на морбили за област Ловеч.

Става въпрос за 9-месечно дете от Луковит, което не е имунизирано, тъй като не е навършило възрастта за това по национален имунизационен календар срещу морбили, паротит и рубеола. То е хоспитализирано в инфекциозната клиника на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Георги Странски“ в Плевен. Епидемиолозите от РЗИ – Ловеч са издирили контактните лица и е установено, че те са имунизирани.

Съмнението е по клинични симптоми, очакваме потвърждение от лабораторния резултат, каза директорът на РЗИ – Ловеч д-р Росица Милчева. Тя допълни, че това е първи случай от началото на годината.

Междувременно от здравното министерство посочват, че от 43-те случая, егистрирани в страната, 37 са в община Бяла Слатина, 2 в община Плевен и по 1 случай в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч.

Лабораторно потвърдени са 21 проби, като за останалите това се очаква. Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Мъж на 25 г., който живее в община Ловеч и жена на 48 г., която живее в община Плевен.

Всеки случай на морбили своевременно се съобщава и регистрира в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България.

Провеждат се епидемиологични проучвания за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.

Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя. Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.

Министерството на здравеопазването отново призовава всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.

Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му, пишат от МЗ.

Информацията за броя заболели ще бъде актуализирана ежедневно в края на всеки работен ден на официалния сайт на Министерството, в раздел „Новини“, подраздел „Епидемична обстановка“ тук.

Морбили (брустница, дребна шарка) е остро инфекциозно, силно заразно вирусно заболяване, което протича с висока температура, възпаление на очите, секреция от носа и очите, характерен обилен обрив и може да доведе до редица усложнения, обясняват от РЗИ. Причинител на заболяването е РНК-вирус – Mirbillivirus morbilorum. Засяга неимунизирани и/или непълно имунизирани лица от всички възрасти. Морбили е ваксинопредотвратимо заболяване. Съгласно националния имунизационен календар на Република България навършилите 13-месечна възраст получават една доза ваксина, съдържаща морбилен компонент, и на 12-годишна възраст получават втора доза като реимунизация.

Като причина за поредното увеличаване на заболяемостта от морбили в Европейския съюз и България се отчита спадът в имунизационния обхват с първи и втори прием ваксина, добавят от здравната инспекция в Ловеч.

От РЗИ – Ловеч са разпоредили на общопрактикуващите лекари в Ловешка област всички деца от пациентските им листи на възраст от 13 месеца нагоре без регистрирана имунизация и от 12 години нагоре, които нямат реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола да бъдат имунизирани в кратки срокове. Изключение се допуска само за деца, които са временно отложени по медицински причини, съгласно Наредба 15 за имунизациите в България. Отложените деца се обхващат при първа възможност.

Имунизацията срещу морбили, паротит и рубеола при деца, които не са обхванати на съответната възраст, се извършва приоритетно пред останалите имунизации. Здравните власти призовават родителите да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.

Миналата седмица бе съобщено, че петима от пациентите, които са болни от морбили в Бяла Слатина, са настанени в общинската болница. По думите на д-р Светлана Тодорова пациентите са на възраст между осем и петнадесет години. Децата са изолирани, всяко е самостоятелно в стая. За персонала са взети всички мерки — ползват маски, ръкавици, добави д-р Тодорова.