Морбили, познато още като дребна шарка, е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения.

8 случая на морбили у нас, започва спешна ваксинация на деца, пропуснали ваксината

Причинител на заболяването е морбилният вирус - Morbillivirus morbillorum.

Стайна температура и пряка слънчева светлина унищожават вируса бързо. При -20 и -70 ⁰ С и в лиофилизирано състояние той запазва инфекциозната си активност от няколко месеца до няколко години.

Как се предава?

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1-2 метра в закрити помещения, транспортни средства, училища.

Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите.

Как се открива?

Диагнозата на морбили се поставя на база клинично протичане на заболяването, на епидемиологични данни за имунизационно състояние (напр. пропусната имунизация) и за контакт с болен от морбили.

За потвърждаване на диагнозата се използва доказване на специфични антитела, изолиране на морбилния вирус от клинична проба или доказване на вирусна РНК.

Какви са симптомите?

Инкубационният период е от 11 до 21 дни, средно 12-14 дни.

Заболяването започва постепенно с повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, светобоязън, груба, неповлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 ⁰С.

Децата стават апатични, плачливи, губят апетит. След кратко понижение или нормализиране температурата отново се повишава до 39 - 40 ⁰С и се появява характерният макуло-папулозен обрив. Той се развива етапно, като първоначално обхваща лицето (около носа и зад ушите), шията и горната част на гръдния кош. След това ангажира тялото и крайниците. Общият вид на кожата наподобява географска карта.

До какви последствия може да доведе?

Най-честите усложнения след преболедуване на морбили са:

ушна инфекция, която може да доведе до загуба на слуха и глухота;

диария;

пневмония – основна причина за смърт от морбили;

енцефалит – водещ до гърчове и умствена изостаналост;

подостър склерозиращ паненцефалит – много рядко усложнение, водещо до смърт.

30% от преболедувалите морбили развиват усложнения.

След преболедуване е характерна продължителна обща слабост, безсилие, повишена уморяемост.

Какво е постигнато в профилактиката на заболяването?

Морбили е една от най-заразните болести. При липсата на масова ваксинация около 95% от населението ще бъде заразено с морбилния вирус до 15 годишна възраст.

Имунизация срещу морбили следва да се приложи на всички деца и възприемчиви възрастни.

Обхващането на всички деца с две дози ваксина срещу морбили трябва да е стандарт на всички национални имунизационни календари.

За национална елиминация на морбили е необходимо да се постигне ≥ 95% имунизационен обхват с две дози ваксина в страната.

В България задължителна имунизация и реимунизация срещу морбили се извършва съответно от 13 месечна възраст и в годината, в която се навършват 12 години от живота на детето с ваксина MMRVaxPro.

Периодично, поради натрупване на неимунизирано население, в страната се регистрират епидемични взривове или епидемии с различен брой заболели.

През 2009-2011 г. в страната е регистрирана епидемия от морбили, засегнала над 24 000 лица, с 24 починали (20 от които деца).