Между 18 и 20 септември Варна отново ще бъде домакин на Pictoplasma x Balkans 2026 – фестивал, посветен на съвременния дизайн на персонажи, който събира художници, илюстратори, аниматори и визуални разказвачи от България, Балканите и Европа.

След финала на международната отворена покана за съпътстващата изложба „Characters Cooking and Eating“, организаторите започват да представят първите артисти в тазгодишната програма.

Селекцията обединява автори с различни художествени практики – от редакционна илюстрация и графичен роман до анимация, пространствени инсталации и експериментални визуални проекти. Общото между тях е интересът към персонажа като самостоятелен художествен език и средство за визуално разказване.

Сред първите обявени участници е полската художничка Гошя Херба (Gosia Herba), чиито илюстрации са публикувани в издания като The New York Times и The New Yorker, както и от Penguin Random House. От Хърватия пристига Клара Русан (Klara Rusan, Klarxy), която работи на границата между анимацията, илюстрацията и графичния роман.

България ще бъде представена от Невена Екимова (Nevena Ekimova), чиято практика обединява илюстрация, инсталация и интерактивни проекти.

Сред участниците е и сръбският артист Стефко Янговски (Stefko Jangovski), чиито ярки и фантастични персонажи превръщат ежедневни ситуации в необичайни визуални светове.

Във фестивала ще се включи още гръцкият режисьор и аниматор Фокион Ксенос (Fokion Xenos), чийто авторски филм Heatwave е представян на десетки международни фестивали, включително в Анси. Румънската художничка Леа Расовски (Lea Rasovszky) използва попкултурата и масовите образи като отправна точка за критични и иронични художествени коментари.

Международната селекция се допълва от черногорския артист Сърджа Драгович (Srđa Dragović), който развива практика между илюстрацията, графичния дизайн и плаката, както и от словенската авторка Саня Стикович (Sanja Stiković – Odsanyu), чиито органични и митологично вдъхновени персонажи съчетават илюстрация, текстил и обект.

Pictoplasma x Balkans 2026 ще се проведе от 18 до 20 септември във Варна с програма от лекции, изложби, срещи и събития, посветени на съвременния дизайн на персонажи и визуалното разказване.